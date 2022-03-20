Наша мастерская «Карнавалия.рф» с 2003 года занимается созданием и пошивом детской военной формы, карнавальных костюмов.



Мы находимся в уютном и красивом городе Армавир, Краснодарского края. На сегодня это более 200 видов новогодних костюмов для мальчиков и девочек от 2-12 лет.



Знаем, что нужно для новогодних утренников, школьных праздников, корпоративов. С удовольствием поделимся с Вами накопленным опытом продаж в розницу.



Работая с нами, Вы получите товар из первых рук производителя.

Делаем костюмы на заказ взрослые и детские.



ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ ДОВОЛЬНЫ.