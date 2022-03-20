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+7 (495) 00-55-136
detimoda@mail.ru
WhatsApp: 8-988-37-97-930
Вход
Регистрация для опт
Детские костюмы оптом
от производителя
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и получите наше предложение.
Детские костюмы оптом от производителя
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КАТАЛОГ
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О НАС
Наша мастерская «Карнавалия.рф» с 2003 года занимается созданием и пошивом детской военной формы, карнавальных костюмов.

Мы находимся в уютном и красивом городе Армавир, Краснодарского края. На сегодня это более 200 видов новогодних костюмов для мальчиков и девочек от 2-12 лет.

Знаем, что нужно для новогодних утренников, школьных праздников, корпоративов. С удовольствием поделимся с Вами накопленным опытом продаж в розницу.

Работая с нами, Вы получите товар из первых рук производителя.
Делаем костюмы на заказ взрослые и детские.

ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ ДОВОЛЬНЫ.
ПОЧЕМУ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ВЫГОДНЫМ ПОСТАВЩИКОМ КАРНАВАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ
НАШИ КОСТЮМЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫ
Мы самостоятельно разрабатываем модели, таких костюмов не найти у конкурентов. Большинство костюмов состоят из 4-5 деталей.
БОЛЬШАЯ НАЦЕНКА
В РОЗНИЦЕ
Мы так же занимаемся розницей уже более 10 лет. Средняя предлагаемая наценка в рознице 100%.
РАБОТАЙТЕ С НАШЕГО СКЛАДА
Будем оперативно отправлять ваши заказы напрямую Вашим клиентам. Сроки доставки минимальны.
БОЛЕЕ 300 ВИДОВ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ ДЛЯ ВАС.
В нашем ассортименте всегда не менее 300 видов костюмов. Каждый новый год мы добавляем в среднем 20-30 новых героев.
БОЛЕЕ 10 000 КОСТЮМОВ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ВАС.
На нашем складе находится свыше 10 000 костюмов, Вы всегда сможете докупить нужный ассортимент.
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ,
КТО ХОЧЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ.
Мы сотрудничаем как с крупными сетями, так и с небольшими компаниями, а так
же и с СП.
ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ.
Осуществим доставку удобным для Вас способом в любую точку России.
На Ваш выбор 7 видов доставки.
БУДЬ НАШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
Вы можете быть нашим представителем в своем городе. Розничных клиентов мы перенаправим к вам.
ПОМОГАЕМ ВАМ
ПРОДАВАТЬ.
При продаже в рознице, Вы можете позвонить и получить консультацию, по нашей продукции.
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КАК МЫ ПРОДАЕМ ОПТОМ
Высылаем Вам
прайс лист.
Заполняете бланк и отправляете нам.
Собираем товар, Вы оплачиваете.
Отправляем Вам товар СДЭК или другой ТК.
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РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Ознакомиться с отзывами наших клиентов,
а так же оставить отзыв Вы можете на странице ВКОНТАКТЕ
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НАШИ НОВОСТИ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
Будем рады видеть
вас в наших группах в качестве друзей.
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПТОВОЙ ПАРТИИ

Как сделать заказ.
Для оформления заказа:
- скачайте Прайс лист - бланк заказа, себе на компьютер;
- заполните Ваш заказ (в желтых полях)
- отправьте файл заказа на detimoda@mail.ru
Минимальная сумма заказа
Мин партия от 5 000 руб. (любых моделей, размеров)
Способы оплаты.
Оплату принимаем:
- на расчетный счет.
Способы доставки.
- транспортными компаниями (доставка до склада ТК бесплатно);

* ПЭК,
тел.: +7 (495) 660-11-11;
калькулятор стоимости доставки,
(отправляем из Армавира);

* СДЭК,
тел.: +7 (800) 250-04-05;
калькулятор стоимости доставки,
(отправляем из Армавира);

* Деловые линии,
тел.: 8−800−100−8000,
калькулятор стоимости доставки,
(отправляем из Армавира);

* Желдорэкспедиция,
тел.: 8−800−1005−505,
калькулятор стоимости доставки,
(отправляем из Армавира);

* КИТ,
тел.: 8−800−234−56−50,
калькулятор стоимости доставки,
(отправляем из Армавира);

* Энергия,
тел: 8−800−700−7000,
калькулятор стоимости доставки,
(отправляем из Армавира);

Почтой России, EMS,
тел.: 8−800−200−50−55,
калькулятор стоимости доставки,
(отправляем из Армавира).
Система скидок.
- 55 т.р. - 10%;
- 115 т.р. - 15%;
- 180 т.р. - 20%;
- свыше обсуждается персонально.
Обмен и возврат.
Обмен товара в течение 2-х недель с момента покупки.
Обмен брака.
Брак меняем в течение 2-х недель с момента покупки.
Где скачать все фото.
Напишите нам на detimoda@mail.ru или на WA 89883797930 "Пришлите фото" и мы вышлем вам все фото.
Как долго собирается товар на складе.
Обычно при наличии на складе, мы собираем за одни сутки.
Как быстро отправляется товар после оплаты.
Отправляем на следующий день после оплаты.
Сертификат.
С каждой партией товара мы прикладываем сертификат на продукцию.
Рекламные материалы.
При покупке партии, мы даем печатный каталог, плакат, размещаем Ваши контакты на нашем официальном сайте.
Упаковка.
Мы упаковываем оптовые партии в картонные коробки.
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ГДЕ КУПИТЬ В РОЗНИЦУ НАШИ КОСТЮМЫ
АДРЕС: Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Ленина, 87
ТЕЛЕФОН: +7 (86137) 9-79-30,
EMAIL: detimoda@mail.ru
РЕЖИМ РАБОТЫ: Пн-Пт: 9:00-18:00,
Сб.Вс.: выходные
КАК НАС НАЙТИ
АДРЕС: Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Ленина, 87
ТЕЛЕФОН: +7 (86137) 9-79-30,
EMAIL: detimoda@mail.ru
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН-Пт: с 9:00 до 18:00,
Сб.-Вс.: выходные
КАК НАС НАЙТИ
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